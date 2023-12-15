Израиль намерен в дальнейшем сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС — Салливан
13:20 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль в дальнейшем намерен завершить этап проведения интенсивных военных операций в секторе Газа и сосредоточиться на атаках против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы сейчас находимся в фазе [проведения] интенсивных военных операций в Газе <…>. Однако [в дальнейшем] произойдет переход в другую фазу войны, в ходе которой усилия будут сосредоточены на атаках против лидеров [ХАМАС] <…>», — отметил Салливан.
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