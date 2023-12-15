Всемирный банк предоставит Украине еще $1,34 млрд
13:32 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирный банк (ВБ) объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере $1,34 млрд. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ВБ.
Пакет, предоставляемый в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» (PEACE), призван поддержать систему предоставления критически значимых государственных услуг в стране на национальном и региональном уровнях. В частности, средства пойдут на обеспечение выплат пенсий, заработных плат учителям и работникам экстренных служб, оказание материальной поддержки внутренне перемещенным лицам.
Пакет включает в себя кредит в размере $1,086 млрд под гарантии правительства Японии в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine), а также грант в размере $190 млн от Целевого фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF), грант в размере $20 млн от правительства Швейцарии и грант в размере $50 млн от правительства США.
На сегодняшний день, указывается в сообщении, ВБ выделил уже «более $39 млрд на экстренную финансовую поддержку Украины». В эту сумму входят «обязательства и обещания» таких стран-доноров, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.
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