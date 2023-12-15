Победители акции «Ралли-марафон Роснефть Pulsar» получили автомобили на выставке «Россия»
13:17 15.12.2023
В павильоне «Роснефти» на ВДНХ подведены итоги акции «Ралли-марафон Роснефть Pulsar». Ее победители получили ключи от автомобилей Lada Vesta Cross нового поколения. Церемония награждения состоялась на выставке «Россия», главные призы вручал двукратный чемпион мира и Европы по самбо, заслуженный мастер спорта России Денис Гольцов. Награды вручены Алёне Глазуновой (Курская область), Вячеславу Егорушкину (Москва) и Марине Якименко (Краснодарский край).
Стартовавшая 4 октября акция проводилась девять недель. Согласно ее условиям, участники должны были заправлять автомобиль топливом Pulsar на одной из автозаправок «Роснефти», а также подключиться к программе лояльности розничной сети - «Семейной команде». Акцию проводили на заправках «Роснефти» в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской и других регионах.
Призеры раз в неделю получали от компании подарочные промокоды на 1 000 бонусных баллов для пополнения карты лояльности «Семейная команда». А каждые три недели проводился розыгрыш одного автомобиля Lada Vesta Cross нового поколения. Всего к ралли-марафону подключились более 800 тыс. человек, участники акции заправили свои машины примерно 2,6 млн раз.
Напомним, «Семейная команда» - накопительная бонусная программа «Роснефти», участники которой могут копить баллы, заливая топливо на заправках компании, а также у ее партнеров. Баллы они могут использовать для оплаты топлива, товаров в магазинах и кафе. Для подключения к программе нужно скачать приложение «АЗС Роснефть» и оформить виртуальную карту лояльности.
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