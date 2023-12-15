Поздняков назвал издевательским число россиян, отобравшихся на Олимпиаду в Париже

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число российских спортсменов, которые на данный момент прошли отбор на Олимпийские игры в Париже, является издевательским. Об этом на олимпийском собрании заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Неделю назад в Лозанне заявили о готовности допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпийских играх в Париже, и тут же издевательски озвучили, сколько их. Эта цифра уже сама по себе дает красноречивую оценку их усилий», — сказал он.

14 декабря Международный олимпийский комитет сообщил, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.