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ЦБ РФ на последнем в 2023 г. заседании повысил ключевую ставку до 16% годовых

14:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Банка России на последнем в 2023 году заседании повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых, подчеркнув, что возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

«Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — говорится в сообщении регулятора.

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