Контейнеровоз под флагом Либерии атакован с воздуха у берегов Йемена — Reuters

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морской контейнеровоз Al Jasrah под флагом Либерии был атакован с воздуха у берегов Йемена, на палубе произошло возгорание. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

Инцидент, о котором ранее информировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, произошел вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях (около 92 км) к северу от йеменского порта Моха в Красном море. По данным Ambrey, судно шло в южном направлении, когда было поражено ракетой. Один контейнер упал за борт. О пострадавших пока не сообщается.

По словам представителя Пентагона, которые приводит агентство Associated Press, ракета была запущена с территории, подконтрольной йеменским мятежникам из движения «Ансар Аллах» (хуситам), «взявшим на себя ответственность за серию ракетных атак» в Баб-эль-Мандебском проливе. Представитель американского оборонного ведомства отметил, что этот инцидент еще больше обострил ситуацию в регионе. Чиновник Пентагона говорил на условиях анонимности в связи с закрытым характером информации.