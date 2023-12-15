Контейнеровоз под флагом Либерии атакован с воздуха у берегов Йемена — Reuters
14:32 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Морской контейнеровоз Al Jasrah под флагом Либерии был атакован с воздуха у берегов Йемена, на палубе произошло возгорание. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Инцидент, о котором ранее информировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, произошел вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях (около 92 км) к северу от йеменского порта Моха в Красном море. По данным Ambrey, судно шло в южном направлении, когда было поражено ракетой. Один контейнер упал за борт. О пострадавших пока не сообщается.
По словам представителя Пентагона, которые приводит агентство Associated Press, ракета была запущена с территории, подконтрольной йеменским мятежникам из движения «Ансар Аллах» (хуситам), «взявшим на себя ответственность за серию ракетных атак» в Баб-эль-Мандебском проливе. Представитель американского оборонного ведомства отметил, что этот инцидент еще больше обострил ситуацию в регионе. Чиновник Пентагона говорил на условиях анонимности в связи с закрытым характером информации.
НОВОСТИ
- 15:12 15.12.2023
- Конгресс США ограничил возможность президента по выводу страны из НАТО
- 15:00 15.12.2023
- Оборонное соглашение Финляндии с США будет представлять угрозу для РФ — Песков
- 14:12 15.12.2023
- Поздняков назвал издевательским число россиян, отобравшихся на Олимпиаду в Париже
- 14:00 15.12.2023
- ЦБ РФ на последнем в 2023 г. заседании повысил ключевую ставку до 16% годовых
- 13:32 15.12.2023
- Всемирный банк предоставит Украине еще $1,34 млрд
- 13:20 15.12.2023
- Израиль намерен в дальнейшем сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС — Салливан
- 13:17 15.12.2023
- Победители акции «Ралли-марафон Роснефть Pulsar» получили автомобили на выставке «Россия»
- 13:05 15.12.2023
- Прием Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции — французский политик
- 13:00 15.12.2023
- Матыцин заявил, что решение по участию в Олимпиаде примут в интересах спортсменов и России
- 12:33 15.12.2023
- Число санкций против РФ беспрецедентно — почти 18 тыс., отметил Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать