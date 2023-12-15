Оборонное соглашение Финляндии с США будет представлять угрозу для РФ — Песков
15:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сожалеет из-за появившейся угрозы со стороны Финляндии, с которой раньше были прекрасные отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Хельсинки подписать оборонное соглашение с Вашингтоном.
«Безусловно, [это] приведет [к усилению напряженности между РФ и Финляндией]», — сказал представитель Кремля.
«Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее», — сказал Песков. Сейчас же, продолжил он, «когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии», для российской стороны «это будет представлять угрозу, совершенно очевидно».
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