Все больше украинцев готовы на территориальные уступки РФ для начала переговоров — опрос

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки РФ в обмен на прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты телефонного опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По его информации, около 19% участников опроса заявили, что Украине необходимо пойти на территориальные уступки России. Отмечается, что в октябре число сторонников подобного шага составило 14%, а в мае — 10%. Число противников уступок, напротив, продолжает снижаться — с 84% в мае до 80% в октябре и 74% в декабре. Кроме того, институт указывает, что наибольший рост готовности пойти на компромисс зафиксирован среди населения западных и центральных районов страны.

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря. В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов.