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НОВОСТИ

Высокоскоростные ж/д-магистрали дойдут до Донбасса — Путин

16:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», — анонсировал он, говоря о создании ВСМ.

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