Высокоскоростные ж/д-магистрали дойдут до Донбасса — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», — анонсировал он, говоря о создании ВСМ.