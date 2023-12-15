ПВО РФ за неделю перехватила две ракеты С-200, уничтожила 119 беспилотников ВСУ — МО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю перехватили ракету «Точка-У», две ракеты С-200, а также уничтожили 119 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сбит вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. За неделю перехвачены: тактическая ракета „Точка-У“, две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.