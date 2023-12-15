0
0
56
НОВОСТИ

ПВО РФ за неделю перехватила две ракеты С-200, уничтожила 119 беспилотников ВСУ — МО

16:12 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю перехватили ракету «Точка-У», две ракеты С-200, а также уничтожили 119 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сбит вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. За неделю перехвачены: тактическая ракета „Точка-У“, две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 15.12.2023
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке
0
58
16:00 15.12.2023
Высокоскоростные ж/д-магистрали дойдут до Донбасса — Путин
0
106
15:32 15.12.2023
Все больше украинцев готовы на территориальные уступки РФ для начала переговоров — опрос
0
167
15:12 15.12.2023
Конгресс США ограничил возможность президента по выводу страны из НАТО
0
199
15:00 15.12.2023
Оборонное соглашение Финляндии с США будет представлять угрозу для РФ — Песков
0
202
14:32 15.12.2023
Контейнеровоз под флагом Либерии атакован с воздуха у берегов Йемена — Reuters
0
239
14:12 15.12.2023
Поздняков назвал издевательским число россиян, отобравшихся на Олимпиаду в Париже
0
269
14:00 15.12.2023
ЦБ РФ на последнем в 2023 г. заседании повысил ключевую ставку до 16% годовых
0
271
13:32 15.12.2023
Всемирный банк предоставит Украине еще $1,34 млрд
0
278
13:20 15.12.2023
Израиль намерен в дальнейшем сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС — Салливан
0
269

Возврат к списку