Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке
16:32 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом он сообщил, выступая на Съезде железнодорожников.
«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — сказал Путин. Он добавил, что также предложил правительству подумать о том, чтобы «сохранить и субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита».
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