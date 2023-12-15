Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом он сообщил, выступая на Съезде железнодорожников.

«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — сказал Путин. Он добавил, что также предложил правительству подумать о том, чтобы «сохранить и субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита».