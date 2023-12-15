0
0
2
НОВОСТИ

Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке

16:32 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом он сообщил, выступая на Съезде железнодорожников.

«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — сказал Путин. Он добавил, что также предложил правительству подумать о том, чтобы «сохранить и субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 15.12.2023
ПВО РФ за неделю перехватила две ракеты С-200, уничтожила 119 беспилотников ВСУ — МО
0
100
16:00 15.12.2023
Высокоскоростные ж/д-магистрали дойдут до Донбасса — Путин
0
106
15:32 15.12.2023
Все больше украинцев готовы на территориальные уступки РФ для начала переговоров — опрос
0
167
15:12 15.12.2023
Конгресс США ограничил возможность президента по выводу страны из НАТО
0
199
15:00 15.12.2023
Оборонное соглашение Финляндии с США будет представлять угрозу для РФ — Песков
0
202
14:32 15.12.2023
Контейнеровоз под флагом Либерии атакован с воздуха у берегов Йемена — Reuters
0
239
14:12 15.12.2023
Поздняков назвал издевательским число россиян, отобравшихся на Олимпиаду в Париже
0
269
14:00 15.12.2023
ЦБ РФ на последнем в 2023 г. заседании повысил ключевую ставку до 16% годовых
0
271
13:32 15.12.2023
Всемирный банк предоставит Украине еще $1,34 млрд
0
278
13:20 15.12.2023
Израиль намерен в дальнейшем сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС — Салливан
0
269

Возврат к списку