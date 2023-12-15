Путин заявил, что дефицит бюджета по итогам года окажется ниже 2% ВВП

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета будет, скорее всего, ниже 2% ВВП, это позволит сохранить меры поддержки семей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Съезде железнодорожников.

«Вчера только вечером председатель правительства [Михаил Мишустин] докладывал, что дефицит бюджета, скорее всего, будет ниже даже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей», — сказал глава государства.