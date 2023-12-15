0
0
109
НОВОСТИ

Ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется — Набиуллина

17:12 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России будет держать ставку на высоком уровне столько времени, сколько потребуется для устойчивого замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складываются устойчивые тенденции к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 15.12.2023
Хуситы нанесли ракетные удары по следующим в Израиль контейнеровозам
0
87
17:32 15.12.2023
На Украине планируют ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет
0
138
17:20 15.12.2023
Победитель акции Сбера рассказал, на что потратил выигранный миллион бонусов СберСпасибо
0
147
17:00 15.12.2023
Путин заявил, что дефицит бюджета по итогам года окажется ниже 2% ВВП
0
165
16:32 15.12.2023
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке
0
203
16:12 15.12.2023
ПВО РФ за неделю перехватила две ракеты С-200, уничтожила 119 беспилотников ВСУ — МО
0
223
16:00 15.12.2023
Высокоскоростные ж/д-магистрали дойдут до Донбасса — Путин
0
226
15:32 15.12.2023
Все больше украинцев готовы на территориальные уступки РФ для начала переговоров — опрос
0
271
15:12 15.12.2023
Конгресс США ограничил возможность президента по выводу страны из НАТО
0
294
15:00 15.12.2023
Оборонное соглашение Финляндии с США будет представлять угрозу для РФ — Песков
0
289

Возврат к списку