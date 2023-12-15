Ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется — Набиуллина

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России будет держать ставку на высоком уровне столько времени, сколько потребуется для устойчивого замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складываются устойчивые тенденции к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — сказала она.