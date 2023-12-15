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На Украине планируют ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет

17:32 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый законопроект, касающийся мобилизации на Украине, будет предусматривать общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет. Об этом заявила депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

«В законопроекте по рекрутингу, мобилизации и прохождении службы при отмене срочной вводим новый вид военной службы — обязательную базовую общевойсковую подготовку для всех граждан. Обучение для мужчин и женщин с 18 лет», — написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По мнению Безуглой, такая подготовка должна включать не только основы обращения с оружием, тактики, медицины, но и работу с дронами.

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