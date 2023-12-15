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Хуситы нанесли ракетные удары по следующим в Израиль контейнеровозам

18:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары противокорабельными ракетами по контейнеровозам Alanya и PALATIUM III, следовавшим в израильские порты. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против контейнеровозов Alanya и PALATIUM III, которые направлялись в сторону израильского образования (Государство Израиль — прим. ТАСС) и были атакованы двумя противокорабельными ракетами», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

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