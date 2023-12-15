Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с Путиным
19:20 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.
«Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата, — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. — Мой телефонный номер не изменился».
НОВОСТИ
- 20:00 15.12.2023
- Киев может потерпеть поражение к лету без помощи Запада — CNN
- 18:40 15.12.2023
- Киев не может победить в конфликте на Украине, и США это знают — Песков
- 18:00 15.12.2023
- Хуситы нанесли ракетные удары по следующим в Израиль контейнеровозам
- 17:32 15.12.2023
- На Украине планируют ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет
- 17:20 15.12.2023
- Победитель акции Сбера рассказал, на что потратил выигранный миллион бонусов СберСпасибо
- 17:12 15.12.2023
- Ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется — Набиуллина
- 17:00 15.12.2023
- Путин заявил, что дефицит бюджета по итогам года окажется ниже 2% ВВП
- 16:32 15.12.2023
- Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке
- 16:12 15.12.2023
- ПВО РФ за неделю перехватила две ракеты С-200, уничтожила 119 беспилотников ВСУ — МО
- 16:00 15.12.2023
- Высокоскоростные ж/д-магистрали дойдут до Донбасса — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать