Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с Путиным

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

«Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата, — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. — Мой телефонный номер не изменился».