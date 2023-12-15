Киев не может победить в конфликте на Украине, и США это знают — Песков
18:40 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевские власти не могут одержать победу в конфликте на Украине, и Соединенные Штаты это знают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании NBC.
«Вы (США — здесь и далее прим. ТАСС) говорите им: „Идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и вооружений, но вам надо пойти и умереть“. И вы (США) знаете, что они (власти Украины) не могут победить».
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