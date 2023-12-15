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Киев может потерпеть поражение к лету без помощи Запада — CNN

20:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к следующему лету, если лишится поддержки США и их союзников по НАТО. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб.

По мнению неназванного американского чиновника высоко ранга, если помощь Запада прекратится, Украина сможет продержаться несколько месяцев, а к лету вероятно серьезное отступление и, возможно, даже поражение.

«С нами [у Украины] нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас», — сообщил CNN источник. Как отмечается, Запад опасается, что отсутствие или задержка выделения помощи Вашингтоном повлияет и на поддержку со стороны его союзников.

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