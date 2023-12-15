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Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя

22:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за этой пагубной привычки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением — главные цели концепции», — говорится в сообщении.

Основные задачи концепции — укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления спиртным, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с зависимостью от алкоголя, пояснили в Минздраве. Также в рамках реализации документа до 2030 года планируется усилить профилактические меры, в том числе совершенствование раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактическое консультирование, а также мер, направленных на повышение приверженности диспансерному наблюдению.

«Концепция до 2030 включает также разработку и реализацию дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт», — добавили в пресс-службе.

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