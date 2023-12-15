На Украине объявили в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла, патриарх числится «скрывающимся от досудебного расследования». Это следует из материалов базы данных розыска.

Согласно базе данных МВД Украины, патриарх числится в розыске с 11 ноября. Он находится в категории «лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования». Патриарх обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Также там указана мера пресечения, которая заключается в содержании под стражей.

В карточке не уточняют, что речь идет о патриархе Московском и всея Руси Кирилле, однако прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев.