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Генический округ находится под обстрелом ВСУ, сбито не менее 15 ракет

22:40 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генический округ Херсонской области находится под ракетным обстрелом со стороны ВСУ, российская ПВО уничтожила не менее 15 ракет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей. Дорогие земляки, на землю падают осколки и обломки — будьте осторожны! Ракетная опасность не отменена!» — написал он в своем телеграм-канале.

Как передает корреспондент ТАСС, на Арабатской стрелке прозвучало еще два взрыва.

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