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НОВОСТИ

Число сдающихся в плен солдат ВСУ резко выросло — Путин

08:30 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

«Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — отметил он.

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