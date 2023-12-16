Число сдающихся в плен солдат ВСУ резко выросло — Путин
08:30 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
«Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — отметил он.
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