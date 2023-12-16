США согласны, что операции Израиля в секторе Газа могут длиться еще месяцы — Белый дом

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты согласны с Израилем в том, что его военные операции в секторе Газа могут продолжаться еще месяцы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям с Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

«Мы согласны с Израилем в том, что этот конфликт может продолжаться еще месяцы», — сказал он. Кирби добавил, что США обсуждали с израильской стороной переход «от операций высокой интенсивности к тем, который они считают менее интенсивными».