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США согласны, что операции Израиля в секторе Газа могут длиться еще месяцы — Белый дом

08:40 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты согласны с Израилем в том, что его военные операции в секторе Газа могут продолжаться еще месяцы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям с Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

«Мы согласны с Израилем в том, что этот конфликт может продолжаться еще месяцы», — сказал он. Кирби добавил, что США обсуждали с израильской стороной переход «от операций высокой интенсивности к тем, который они считают менее интенсивными».

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