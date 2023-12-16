Средства ПВО уничтожили над Крымом свыше 30 украинских беспилотников

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории Крыма, средства ПВО уничтожили еще шесть БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«15 декабря в период с 23:00 мск до 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Крымом 26 украинских беспилотников.