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НОВОСТИ

Средства ПВО уничтожили над Крымом свыше 30 украинских беспилотников

08:50 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории Крыма, средства ПВО уничтожили еще шесть БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«15 декабря в период с 23:00 мск до 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Крымом 26 украинских беспилотников.

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