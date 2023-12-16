Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины переоценивают — премьер Словакии

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Важность решения лидеров стран Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в сообщество переоценивают. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами после завершения саммита ЕС.

«Украина заслуживает европейскую перспективу, но принятое в четверг Европейским советом решение начать переговоры о ее вступлении в ЕС переоценивают», — сказал он. Премьер назвал это политическим жестом, который не повлияет на ситуацию в зоне конфликта на Украине.

Фицо напомнил, что Киев должен продемонстрировать соответствие критериям, которые предъявляются к кандидатам на вступление в ЕС. В обратном случае переговорный процесс замедлится или будет полностью прекращен, добавил глава правительства.