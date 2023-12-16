Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины переоценивают — премьер Словакии
09:30 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Важность решения лидеров стран Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в сообщество переоценивают. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами после завершения саммита ЕС.
«Украина заслуживает европейскую перспективу, но принятое в четверг Европейским советом решение начать переговоры о ее вступлении в ЕС переоценивают», — сказал он. Премьер назвал это политическим жестом, который не повлияет на ситуацию в зоне конфликта на Украине.
Фицо напомнил, что Киев должен продемонстрировать соответствие критериям, которые предъявляются к кандидатам на вступление в ЕС. В обратном случае переговорный процесс замедлится или будет полностью прекращен, добавил глава правительства.
НОВОСТИ
- 09:00 16.12.2023
- Израильские власти злы на Байдена и считают его поддержку недостаточной — Херш
- 08:50 16.12.2023
- Средства ПВО уничтожили над Крымом свыше 30 украинских беспилотников
- 08:40 16.12.2023
- США согласны, что операции Израиля в секторе Газа могут длиться еще месяцы — Белый дом
- 08:30 16.12.2023
- Число сдающихся в плен солдат ВСУ резко выросло — Путин
- 22:40 15.12.2023
- Генический округ находится под обстрелом ВСУ, сбито не менее 15 ракет
- 22:00 15.12.2023
- Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя
- 21:20 15.12.2023
- На Украине объявили в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла
- 20:40 15.12.2023
- Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Курской областью — губернатор
- 20:00 15.12.2023
- Киев может потерпеть поражение к лету без помощи Запада — CNN
- 19:20 15.12.2023
- Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с Путиным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать