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НОВОСТИ

В Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без электроэнергии 575 тыс. человек

10:30 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 575 тыс. человек в Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго РФ.

«По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители в Ростовской области — 89 тыс. человек, в ДНР — 233 тыс. человек, в ЛНР — 253 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что от электроснабжения в Ростовской области были отключены 185,5 тыс. человек, в ДНР — 235,4 тыс., в ЛНР — 255,7 тыс.

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