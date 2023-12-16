В Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без электроэнергии 575 тыс. человек

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 575 тыс. человек в Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго РФ.

«По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители в Ростовской области — 89 тыс. человек, в ДНР — 233 тыс. человек, в ЛНР — 253 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что от электроснабжения в Ростовской области были отключены 185,5 тыс. человек, в ДНР — 235,4 тыс., в ЛНР — 255,7 тыс.