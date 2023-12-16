11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коррумпированная администрация украинского президента Владимира Зеленского стала главным препятствием, которое лишает Украину возможности вступить в Евросоюз. Об этом заявил аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

«Украина по-прежнему далека от выполнения условий [вступления в ЕС], определяемых Копенгагенскими критериями. Не только в плане финансов и экономики, но и, что самое главное, в вопросе коррупции, — приводит его слова газета Global Times. — Поскольку нынешняя администрация [украинского президента] глубоко погрязла в коррупции — это вопрос, по которому Евросоюз пытается оказать давление на Зеленского, чтобы тот выполнил указания США (по поводу необходимости противодействия растлению в структурах власти — прим. ТАСС)».

По мнению китайского политолога, руководство ЕС начало вести разговоры о возможном принятии Украины в объединение, чтобы компенсировать «отсутствие возможности и желания» продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву в российско-украинском конфликте. Ссылаясь на экспертное сообщество, авторы издания отмечают, что европейские политики из-за «множества неопределенностей» не будут спешить помогать режиму Зеленского «по меньшей мере до президентских выборов, которые пройдут в США в 2024 году».

Цуй Хэн отметил, что принятие Украины в Евросоюз будет означать для «и без того испытывающей трудности» европейской экономики большой наплыв мигрантов и огромные финансовые расходы. «Кроме того, некоторые члены ЕС опасаются, что ее вступление может отразиться на их отношениях с Россией», — добавил он.

Как уточнил Цуй Хэн, такие крупные государства Европы, как Германия и Франция, больше «не хотят нагнетать напряженность» при взаимодействии с РФ. Другие же страны, например, Венгрия и Словакия, закупающие российские энергоносители, опасаются, что лишатся возможности их импортировать.