Немецкий эксперт считает, что Киев готовит новое контрнаступление в 2024 году

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят в 2024 году новое контрнаступление.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — приводит его слова газета Die Welt. По мнению специалиста, отправной точкой может стать район Херсона.

Издание пишет, что о планах Киева говорит и список вооружений, который власти Украины передали США. В нем перечислены вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

«В общем и целом украинский заказ указывает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано», — считает Ланге. Тогда ВСУ пытались преодолеть российскую линию обороны, применив немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. Однако наступление обернулось катастрофой, напомнила Die Welt.