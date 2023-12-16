Немецкий эксперт считает, что Киев готовит новое контрнаступление в 2024 году
12:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят в 2024 году новое контрнаступление.
«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — приводит его слова газета Die Welt. По мнению специалиста, отправной точкой может стать район Херсона.
Издание пишет, что о планах Киева говорит и список вооружений, который власти Украины передали США. В нем перечислены вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
«В общем и целом украинский заказ указывает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано», — считает Ланге. Тогда ВСУ пытались преодолеть российскую линию обороны, применив немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. Однако наступление обернулось катастрофой, напомнила Die Welt.
НОВОСТИ
- 13:00 16.12.2023
- Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
- 12:30 16.12.2023
- США продлевают пребывание американской авианосной ударной группы в Средиземном море
- 11:30 16.12.2023
- В 2023 году число бездомных в США достигло рекордных 650 тыс.
- 11:00 16.12.2023
- Власть Зеленского стала препятствием для вступления Украины в ЕС — эксперт КНР
- 10:30 16.12.2023
- В Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без электроэнергии 575 тыс. человек
- 10:10 16.12.2023
- Премьера финальной серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" переносится
- 10:00 16.12.2023
- РВСН поставят на дежурство полк в Ужуре с ракетным комплексом «Сармат»
- 09:30 16.12.2023
- Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины переоценивают — премьер Словакии
- 09:00 16.12.2023
- Израильские власти злы на Байдена и считают его поддержку недостаточной — Херш
- 08:50 16.12.2023
- Средства ПВО уничтожили над Крымом свыше 30 украинских беспилотников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать