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НОВОСТИ

Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур

13:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять минут разгонный блок со спутником отделится от третьей ступени ракеты. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4,5 часа.

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