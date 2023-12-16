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НОВОСТИ

Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет

14:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщило кувейтское государственное телевидение, в эфире которого было зачитано официальное заявление канцелярии эмира о смерти шейха Навафа.

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