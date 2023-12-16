Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет
14:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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