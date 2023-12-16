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НОВОСТИ

На границе Курской области сдались в плен 6 украинских пограничников — губернатор

16:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», — написал он.

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