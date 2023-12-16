На границе Курской области сдались в плен 6 украинских пограничников — губернатор
16:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», — написал он.
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