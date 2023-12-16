Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенген из-за тарифов на газ из РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия предупредила Болгарию, что наложит вето на ее присоединение к Шенгенской зоне, если она не отменит решение о повышении тарифа за транзит российского газа по своей территории. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Pannon RTV.

«Если эта мера сохранится и будет угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их членство в Шенгенской зоне», — сказал глава МИД по поводу действий Болгарии. Он отметил, что решение относительно присоединения Болгарии к Шенгену может быть принято в ближайшее время и что в Софии задумались об отмене закона о повышении тарифа на газ, который ранее был принят парламентом страны.

«Если этот закон будет отменен, то и мы, конечно, отменим наше решение о соответствующем вето. Но сначала мы хотим посмотреть, действительно ли болгары отменят этот закон», — уточнил Сийярто. Он назвал действия Софии «скандальным и враждебным шагом, который ставит под угрозу транзит природного газа сразу в три страны: Северную Македонию, Сербию и Венгрию».