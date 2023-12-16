Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенген из-за тарифов на газ из РФ
17:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия предупредила Болгарию, что наложит вето на ее присоединение к Шенгенской зоне, если она не отменит решение о повышении тарифа за транзит российского газа по своей территории. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Pannon RTV.
«Если эта мера сохранится и будет угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их членство в Шенгенской зоне», — сказал глава МИД по поводу действий Болгарии. Он отметил, что решение относительно присоединения Болгарии к Шенгену может быть принято в ближайшее время и что в Софии задумались об отмене закона о повышении тарифа на газ, который ранее был принят парламентом страны.
«Если этот закон будет отменен, то и мы, конечно, отменим наше решение о соответствующем вето. Но сначала мы хотим посмотреть, действительно ли болгары отменят этот закон», — уточнил Сийярто. Он назвал действия Софии «скандальным и враждебным шагом, который ставит под угрозу транзит природного газа сразу в три страны: Северную Македонию, Сербию и Венгрию».
НОВОСТИ
- 17:30 16.12.2023
- Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 290 военных
- 16:00 16.12.2023
- На границе Курской области сдались в плен 6 украинских пограничников — губернатор
- 15:00 16.12.2023
- Генштаб Украины отложил контрнаступление и меняет военную стратегию — Bild
- 14:00 16.12.2023
- Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет
- 13:00 16.12.2023
- Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
- 12:30 16.12.2023
- США продлевают пребывание американской авианосной ударной группы в Средиземном море
- 12:00 16.12.2023
- Немецкий эксперт считает, что Киев готовит новое контрнаступление в 2024 году
- 11:30 16.12.2023
- В 2023 году число бездомных в США достигло рекордных 650 тыс.
- 11:00 16.12.2023
- Власть Зеленского стала препятствием для вступления Украины в ЕС — эксперт КНР
- 10:30 16.12.2023
- В Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без электроэнергии 575 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать