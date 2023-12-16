Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 290 военных

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Общие потери ВСУ за сутки составили до 290 военных, сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих», — сообщили в министерстве.

По данным военного ведомства, уничтожены танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».