Хуситы заявили о нанесении массированного удара беспилотниками по Эйлату

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по городу Эйлат, расположенному на юге Израиля. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-воздушные силы Йемена провели операцию, нанеся удар большим количеством беспилотников по чувствительным объектам в районе Умм-эр-Рашраш (имеется в виду Эйлат — прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины», — сказал Сариа в эфире телеканал Al Masirah.