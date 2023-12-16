Военную помощь ЕС для Украины не приемлют 60% словаков — опрос

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оказание Евросоюзом военной помощи Украине не приемлют 60% граждан Словакии. Это следует из распространенных информационным агентством ТАСР итогов опроса населения, проведенного осенью в странах сообщества социологической службой Eurobarometer.

«Всего 60% словаков не согласны с тем, чтобы ЕС финансировала и осуществляла поставки военной помощи Украине», — отмечается в сообщении. Противоположного мнения придерживаются 34% жителей Словакии, что на 3% меньше, чем весной этого года.

Позиция словаков и граждан соседних с республикой стран по вопросу оказания ЕС военной помощи Украине очень неоднородна. Так, согласно итогам опроса, за ее осуществление высказываются 85% поляков, по 43% жителей Венгрии и Австрии, 42% жителей Чехии. В среднем по странам сообщества за продолжение военной поддержки Киеву высказываются 60% европейцев.

В Словакии опрос проводился с 23 октября по 10 ноября. В нем были задействованы 1 006 граждан, представлявшие все социальные группы населения республики.