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Илон Маск считает, что в нашей части Галактики нет инопланетян

19:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что нет никаких доказательств существования инопланетян.

«Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был „где инопланетяне“ <…>. Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — сказал он в интервью на празднике партии «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони.

Это мероприятие проводится для молодежи правого политического толка и получило свое название в честь персонажа по имени Атрейо романа-фэнтези «Бесконечная история» немецкого автора Михаэля Энде. Оно проходит ежегодно с 1998 года.

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