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Ватиканский трибунал приговорил кардинала Беччу к 5,5 годам заключения

19:30 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ватиканский трибунал, где завершился процесс по делу о приобретении недвижимости для Святого престола в Лондоне с нарушениями и злоупотреблениями, приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 года заключения. Такой вердикт был объявлен после 2,5 лет процесса, по которому, кроме высокопоставленного иерарха, проходили еще девять человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

Обвинение требовало для кардинала, обвинявшегося в мошенничестве, злоупотреблениях, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании денег, обнародовании секретных документов, 7 лет и 3 месяца заключения. На момент заключения сделки он занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам, всегда отрицал свою вину.

Это первый прецедент в Ватикане, когда приговор был вынесен кардиналу.

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