Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Балтики

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — говорится в сообщении.