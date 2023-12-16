Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Балтики
20:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — говорится в сообщении.
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