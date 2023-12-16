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Эсминец США сбил в Красном море 14 дронов, запущенных с территории хуситов в Йемене

20:30 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Рано утром 16 декабря американский эсминец Carney, действовавший в Красном море, успешно поразил 14 ударных дронов, выпущенных из районов Йемена, контролируемых хуситами», — говорится в сообщении, размещенном на странице СЕНТКОМ в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

По данным командования, ущерба кораблям, находившимся в этом регионе, нанесено не было. «Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе», — уточняется в заявлении.

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