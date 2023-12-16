Эсминец США сбил в Красном море 14 дронов, запущенных с территории хуситов в Йемене
20:30 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
«Рано утром 16 декабря американский эсминец Carney, действовавший в Красном море, успешно поразил 14 ударных дронов, выпущенных из районов Йемена, контролируемых хуситами», — говорится в сообщении, размещенном на странице СЕНТКОМ в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
По данным командования, ущерба кораблям, находившимся в этом регионе, нанесено не было. «Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе», — уточняется в заявлении.
НОВОСТИ
- 20:00 16.12.2023
- Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Балтики
- 19:30 16.12.2023
- Ватиканский трибунал приговорил кардинала Беччу к 5,5 годам заключения
- 19:00 16.12.2023
- Илон Маск считает, что в нашей части Галактики нет инопланетян
- 18:30 16.12.2023
- Военную помощь ЕС для Украины не приемлют 60% словаков — опрос
- 18:00 16.12.2023
- Хуситы заявили о нанесении массированного удара беспилотниками по Эйлату
- 17:30 16.12.2023
- Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 290 военных
- 17:00 16.12.2023
- Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенген из-за тарифов на газ из РФ
- 16:00 16.12.2023
- На границе Курской области сдались в плен 6 украинских пограничников — губернатор
- 15:00 16.12.2023
- Генштаб Украины отложил контрнаступление и меняет военную стратегию — Bild
- 14:00 16.12.2023
- Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать