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Прямой удар по военным объектам йеменских хуситов стоит на повестке дня Пентагона - СМИ

09:00 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны США рассматривает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил в субботу портал Semafor со ссылкой на источники.

По их данным, в Пентагоне обсуждают, какие меры стоит принять в ответ на участившиеся атаки хуситов по судам в Красном море. Как заявили порталу представители администрации президента США Джо Байдена, американские власти все больше обеспокоены тем, что из-за действий хуситов будет подорвана торговля с Израилем и увеличатся расходы США на поддержку еврейского государства.

При этом, как отмечают источники портала, при обсуждении возможности удара по объектам хуситов учитывается вероятность начала более широкой войны против Ирана.

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