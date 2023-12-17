Прямой удар по военным объектам йеменских хуситов стоит на повестке дня Пентагона - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны США рассматривает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил в субботу портал Semafor со ссылкой на источники.

По их данным, в Пентагоне обсуждают, какие меры стоит принять в ответ на участившиеся атаки хуситов по судам в Красном море. Как заявили порталу представители администрации президента США Джо Байдена, американские власти все больше обеспокоены тем, что из-за действий хуситов будет подорвана торговля с Израилем и увеличатся расходы США на поддержку еврейского государства.

При этом, как отмечают источники портала, при обсуждении возможности удара по объектам хуситов учитывается вероятность начала более широкой войны против Ирана.