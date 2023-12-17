Минобороны Молдавии планирует проведение учений у границы Приднестровья

09:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Молдавии проинформировало о планах проведения военных учений в период с 17 по 22 декабря на военном полигоне Бульбоака возле границ Приднестровья.

«Военнослужащие 22-го миротворческого батальона пройдут подготовку в учебном центре Бульбоака. В связи с этим в указанный период по дорогам будет передвигаться военная техника», — говорится в сообщении на странице Минобороны в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее власти непризнанного Приднестровья выразили обеспокоенность участившимися учениями молдавской армии, которые проводятся на полигоне Бульбоака вблизи охраняемой российскими миротворцами разделительной зоны по Днестру.