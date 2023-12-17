Минобороны Молдавии планирует проведение учений у границы Приднестровья
09:06 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Молдавии проинформировало о планах проведения военных учений в период с 17 по 22 декабря на военном полигоне Бульбоака возле границ Приднестровья.
«Военнослужащие 22-го миротворческого батальона пройдут подготовку в учебном центре Бульбоака. В связи с этим в указанный период по дорогам будет передвигаться военная техника», — говорится в сообщении на странице Минобороны в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее власти непризнанного Приднестровья выразили обеспокоенность участившимися учениями молдавской армии, которые проводятся на полигоне Бульбоака вблизи охраняемой российскими миротворцами разделительной зоны по Днестру.
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