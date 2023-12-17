ХАМАС использовал одну из больниц в Газе как командный центр и прятал там оружие - СМИ

09:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили оружие, спрятанное в инкубаторах в медицинском центре в секторе Газа. Об этом сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Как отмечается в заявлении ЦАХАЛ, военнослужащие вместе с силами Службы общей безопасности (ШАБАК) провели широкомасштабную операцию в больнице «Камаль Авдан» в Джебалии, которая использовалась радикальным движением ХАМАС в качестве командного центра. Сообщается о задержании около 90 человек по подозрению в террористической деятельности, в том числе причастных к нападению 7 октября.

В ходе допроса задержанные сотрудники больницы сообщили, что в инкубаторах, предназначенных для ухода за недоношенными детьми, в отделении интенсивной терапии новорожденных было спрятано оружие. Кроме этого, в госпитале были найдены секретные документы и средства связи.