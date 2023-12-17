Закрытие Финляндией КПП не помешало одному из мигрантов проникнуть в страну
09:17 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мигрант смог попасть на территорию Финляндии через закрытый КПП на границе с Россией, преодолев двухметровый забор. Об этом сообщил глава погранслужбы Финляндии Киммо Громоф, чьи слова привела в субботу газета Helsingin Sanomat.
«Он перелез через забор и пробрался внутрь. Сейчас заграждение усовершенствовано до такой степени, что он не сможет перелезть через него снова», — сказал Громоф.
Он добавил, что «в прошлом никто даже не пытался перелезть через забор или сломать его» и само по себе «это довольно редкое событие».
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