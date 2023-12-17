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В Москву пришло потепление и мокрый снег - синоптики

09:19 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица и до минус 1 градуса ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 1 до минус 1 градуса. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 1 градуса, ожидается гололедица.

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