В Москву пришло потепление и мокрый снег - синоптики

09:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица и до минус 1 градуса ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 1 до минус 1 градуса. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 1 градуса, ожидается гололедица.