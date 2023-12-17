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НОВОСТИ

В Киевской области военные придумали новый способ вручения повесток

13:07 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военкомат Обуховского района Киевской области решил ввести новый способ вручения повесток — создать мобильные блокпосты. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«В Обуховском районе Киевской области военкомы вводят новый метод работы по мобилизации граждан. Ими вместе с органами местной власти будут оборудованы специальные блокпосты, на которых представители ТЦК (территориальных центров комплектования — прим. ТАСС) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учета», — написал экс-депутат в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В опубликованной Мосийчуком фотокопии документа говорится о задаче «создать мобильные блокпосты с целью оповещения населения о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет».

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