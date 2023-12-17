У России «нет никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО - Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними (странами альянса — прим. ТАСС) отношения».