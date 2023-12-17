0
0
10
НОВОСТИ

У России «нет никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО - Путин

12:00 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними (странами альянса — прим. ТАСС) отношения».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:07 17.12.2023
В Киевской области военные придумали новый способ вручения повесток
0
68
11:30 17.12.2023
Из-за вступления Финляндии в НАТО РФ придется создать Ленинградский военный округ - Путин
0
51
09:23 17.12.2023
Австрия сняла блокировку 12-го пакета санкций ЕС в отношении России - СМИ
0
703
09:19 17.12.2023
В Москву пришло потепление и мокрый снег - синоптики
0
376
09:17 17.12.2023
Закрытие Финляндией КПП не помешало одному из мигрантов проникнуть в страну
0
367
09:12 17.12.2023
ХАМАС использовал одну из больниц в Газе как командный центр и прятал там оружие - СМИ
0
368
09:06 17.12.2023
Минобороны Молдавии планирует проведение учений у границы Приднестровья
0
386
09:00 17.12.2023
Прямой удар по военным объектам йеменских хуситов стоит на повестке дня Пентагона - СМИ
0
397
21:00 16.12.2023
Рейтинг оппозиционного ХДС/ХСС сравнялся с рейтингом всей правящей коалиции ФРГ
0
1016
20:30 16.12.2023
Эсминец США сбил в Красном море 14 дронов, запущенных с территории хуситов в Йемене
0
928

Возврат к списку