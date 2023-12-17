Из-за вступления Финляндии в НАТО РФ придется создать Ленинградский военный округ - Путин

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ, имевшую самые добрые отношения с Финляндией, вступление в НАТО этой страны вынудило концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин, глава государства обратил внимание на хорошие отношения РФ и Финляндии. «У нас самые добрые, самые сердечные были отношения», — констатировал он.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — подчеркнул Путин, говоря о последствиях вхождения Финляндии в НАТО.