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CNN: Если украинский лидер «говорит, что Украина побеждает, тогда зачем ему нужна дополнительная помощь?

14:40 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше сложностей из-за невозможности честно признать трудное положение страны в зоне боевых действий с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его оценкам, для Зеленского было бы неразумным «давать откровенную публичную оценку того, насколько плохо идет конфликт» из-за возможного снижения морального духа украинских военных и уменьшения поддержки со стороны Запада. Кроме того, «признание того, что Украина испытывает трудности, подкрепляет аргумент о том, что нет смысла финансировать проигравшего», рассуждает телеканал.

Однако если украинский лидер «говорит, что Украина побеждает, тогда зачем ему нужна дополнительная помощь?», задается вопросом CNN. Эту дилемму киевское руководство решает тем, что в своих выступлениях «постоянно указывает на прошлые успехи и будущие цели» Украины в конфликте с РФ. «Однако на самом деле самым полезным заголовком для Киева должен быть тот, [в котором признается], насколько мрачным для него сейчас является [положение на почти всех] фронтах», — считает телеканал.

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