Экспорт нефти из России по итогам года может быть ниже макропрогноза - Новак
15:20 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«[Экспорт нефти из РФ за этот год] уточняется в связи с этими обязательствами (дополнительными объемами сокращения поставок нефти в декабре в рамках ОПЕК+ — прим. ТАСС)», — сказал он, добавив, что показатель может быть снижен.
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