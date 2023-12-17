Экспорт нефти из России по итогам года может быть ниже макропрогноза - Новак

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт нефти из РФ за текущий год может составить менее 247 млн тонн, что ниже текущего макропрогноза. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«[Экспорт нефти из РФ за этот год] уточняется в связи с этими обязательствами (дополнительными объемами сокращения поставок нефти в декабре в рамках ОПЕК+ — прим. ТАСС)», — сказал он, добавив, что показатель может быть снижен.