Глава Минсельхоза РФ рассказал, когда цены на яйца могут пойти вниз

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года.

«Яйца вообще достаточно сезонный продукт. В это время всегда цена на яйцо возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться», — сказал Патрушев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в его телеграм-канале.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время, уже на этой неделе должны приехать к нам яйца из Азербайджана, буквально там, я думаю, что недели через 2-3 уже пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — добавил Патрушев.